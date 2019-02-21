"Промахнулась и началась суета". Сливко - о стрельбе в смешанной эстафете

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что торопилась во время стрельбы из положения лежа в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Минске. 24-летняя спортсменка допустила два промаха на лежке и один на стойке.

- Я не знаю, чем объяснить такую стрельбу, - сказала Сливко в эфире канала "Матч ТВ". - Лежа поторопилась. Когда доставала первый дополнительный патрон, промахнулась. И началась суета. Хотелось быстрее убежать на дистанцию.

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