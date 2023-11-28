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Сегодня, 17:20

Биатлонист Поварницын вышел на старт пролога в Ханты-Мансийске в образе Джокера

Виктория Кравченко
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Александр Поварницын (слева).
Фото СБР, Telegram

Биатлонист Александр Поварницын сегодня, 28 ноября, вышел на старт первого этапа пролога по лыжному спринту в образе Джокера. Окружающие его люди удивились. Грим накладывала спортсмену биатлонистка женской сборной России Кира Дюжева.

Соревнования проходят в преддверии второго этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Поварницын выступает за команду «Короли тихого часа». Он в четвертьфинале уступил Дмитрий Иванову из команды «Чак?Чак Норрис» и лишился шанса на победу в турнире.

Российский биатлон потянуло на креатив. Кубок страны стартовал в Ханты-Мансийске

Источник: https://t.me/russianbiathlon/3893
Александр Поварницын
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