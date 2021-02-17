Поршнев прокомментировал победу в индивидуальной гонке на Кубке IBU в Брезно-Осрбли

Россиянин Никита Поршнев 17 февраля после победы в короткой индивидуальной гонке на четвертом этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли в интервью пресс-службе турнира прокомментировал свой успех.

«На сегодняшнюю гонку у меня была одна цель — чистая стрельба. Как раз она и принесла мне победу. Конечно, я очень рад такому успеху, особенно — в стрельбе, такое не каждый день случается», — отметил 24-летний биатлонист.

В короткой индивидуальной гонке мужчины бегут 15 км вместо 20, и за каждый промах получают штраф в 45 секунд вместо минуты.