Почему Логинов не бежит эстафету? Отвечает Драчев

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал отсутствие Александра Логинова в составе эстафетной четверки на этапе Кубка мира в Оберхофе. Сегодня стало известно, что мужскую эстафету побегут Карим Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

В комментариях в Instagram Драчева спросили, почему Александр Логинов не бежит эстафету, на что тот ответил: «Проверка молодежи».

Мужская эстафета состоится 11 января, начало — в 16.15 по московскому времени.