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Норицын рассказал, кто из биатлонисток побежит эстафету в Хохфильцене

15:08
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Тренер сборной России Виталий Норицын рассказал, кто примет участие в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

— Будем смотреть и учитывать состояние спортсменок по итогам спринта, — сказал Норицын в эфире «Матч ТВ». — Здесь горы, кто-то может начать акклиматизироваться, кто-то нет. Кристину Резцову мы увидим в эстафете.

— Юрлова-Перхт, Миронова, Резцова и кто еще?

— Думаю, Лариса Куклина. Расстановку будем обсуждать, надо еще поговорить со спортсменками.

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