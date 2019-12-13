Норицын рассказал, кто из биатлонисток побежит эстафету в Хохфильцене

Тренер сборной России Виталий Норицын рассказал, кто примет участие в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

— Будем смотреть и учитывать состояние спортсменок по итогам спринта, — сказал Норицын в эфире «Матч ТВ». — Здесь горы, кто-то может начать акклиматизироваться, кто-то нет. Кристину Резцову мы увидим в эстафете.

— Юрлова-Перхт, Миронова, Резцова и кто еще?

— Думаю, Лариса Куклина. Расстановку будем обсуждать, надо еще поговорить со спортсменками.