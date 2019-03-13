Никита Поршнев: "На Универсиаде к нам относились как к звездам. На ЧМ другой уровень"

Дебютант чемпионатов мира в индивидуальной гонке допустил четыре промаха. После финиша он сравнил ощущения от выступления на универсиаде в Красноярске, где спортсмен победил как раз в "индивидуалке". По словам Никиты Поршнева, для роста выступать нужно на чемпионате мира, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

- По одному штрафу на каждом рубеже, вроде бы, не так много, но вот четыре по итогу – это до фига. При такой конкуренции стрелять нужно куда лучше. Особенно на лежке. О том, что это первый старт на таком уровне, даже не думал. На универсиаде тоже было волнительно, от меня в Красноярске много ждали. С давлением я справляюсь нормально.

- Из Красноярска до Эстерсунда далеко. Тяжело далась дорога?

- Это в какой-то степени мешало, но я особо не задумывался. Мне дали шанс выступить здесь, и я аккумулировал энергию на нем.

- Какой вспоминается Универсиада? Там россияне по шесть первых мест в гонках занимали.

- Понятно, что там особой конкуренции не было. Все готовились сюда или к Кубку IBU. И я благодарен тем, кто туда приехал.

- Атмосфера где была круче?

- Тут уровень другой, но болельщиков в Красноярске было не меньше. Все кричали, знали наши имена и фамилии, вообще относились как к звездам. В такой атмосфере тоже приятно находиться. Но результат нужно показывать на чемпионате мира. Вся элита выступает здесь. И если хочешь расти, бегать нужно на таком уровне.

- Поздравительную телеграмму от Владимира Путина на стену уже повесили?

- Еще пока не получил ее. Но как получу – обязательно повешу.

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