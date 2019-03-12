"Мне понравилось показывать высокие результаты". Бреза - о бронзе в индивидуальной гонке на ЧМ

Французская биатлонистка Жюстин Бреза заявила, что ей понравилось показывать высокие результаты после череды неудач. 22-летняя спортсменка завоевала бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

- Я знала, на что способна. Мне не удалось показать хороший результат в спринте, - приводит слова Бреза официальный сайт IBU. - Да и в течение всего сезона было много взлетов и падений, но больше неудач.

Я знала, что могу выступить хорошо. Мне просто нужно было обрести уверенность и сосредоточиться перед стартом. Мне удалось сделать это сегодня. Я была полна решимости забыть предыдущие результаты. Теперь я могу сказать, что мне понравилось хорошо выступать!

Бреза занимает 26-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 326 очков.

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