Матвей Елисеев: «Такая работа не удовлетворяет»

Россиянин Матвей Елисеев подвел итоги своего выступления на первом этапе смешанной эстафеты этапе Кубка мира в словенском Поклюке.

— Прокомментировать стрельбу? Я подходил к рубежу в своем темпе, — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ». — Подход не является чем-то катастрофическим, из-за чего можно промахиваться. На втором кругу сразу появилась усталость. Третий круг? Терпел по максимуму, работал до конца, сделал все, что мог, но такая работа не удовлетворяет.