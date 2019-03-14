Матвей Елисеев: "Хотел пробежать "индивидуалку", но решил не вносить смуту в команду"

25-летний спортсмен Матвей Елисеев после сингл-микста прокомментировал свое выступление в нем. По словам спортсмена, ошибки на первой стрельбе из положения стоя – непростительны, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

- Как сейчас расцениваете работу на первой стойке?

- Те три промаха – непростительная ошибка. Заволновался немного. В таком соперничестве еще не оказывался. Не справился.

- Обидно, что не побежали индивидуальную гонку и фактически лишились шансов на масс-старт?

- На самом деле, да. Надеялся, что у меня будет возможность, но тренеры рассудили по-другому.

- Настоять на том, что вам нужно бежать эту гонку, было нельзя? В команде такое не принято?

- Ну, я не стал так делать. Были мысли, но решил, что лучше потерпеть, но не вносить лишнюю смуту в команду.

- Девушки жалуются, что в соцсетях много негативных сообщений. Как вы реагируете на них?

- Больше смеемся над такими. Немного неадекватные люди, наверное. Видимо, у них просто потребность писать что-то нехорошее.

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