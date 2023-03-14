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Ройселанн о завершении карьеры: «В этой погоне за целями и мечтами у меня больше нет мотивации»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Марта Ольсбу Ройселанн.
Фото Global Look Press

Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн заявила, что завершает карьеру из-за отсутствия мотивации.

Ранее СМИ сообщали, что гонки домашнего этапа Кубка мира в Холменколлене станут для 32-летней спортсменки прощальными.

«Мне будет не хватать биатлонной семьи и жизни, которой я жила последние 15 лет. Я всегда отдавала приоритет тяжелой спортивной жизни и экстриму, и оно того стоило во многих смыслах. Но в этой погоне за целями и мечтами у меня больше нет мотивации. Теперь я хочу расставить приоритеты по-другому. И думаю, что мое тело это оценит», — приводит слова спортсменки сайт Норвежской ассоциации биатлона.

Также Ройселанн надеется, что в будущем сможет сыграть небольшую роль в биатлоне.

«Надеюсь, что в будущем я еще смогу сыграть небольшую роль в биатлоне, смогу вдохновить больше молодых людей сделать ставку на свои мечты, даже когда они кажутся невозможными», — добавила биатлонистка.

На Олимпиаде-2022 в Пекине биатлонистка выиграла три золотые медали. На ее счету также два серебра и две бронзы Игр. Норвежка является 13-кратной чемпионкой мира — это рекорд для женского биатлона.

В сезоне-2021/22 Кубка мира Ройселанн завоевала Большой хрустальный глобус. Всего в ее активе 19 личных побед, 7 серебряных и 19 бронзовых медалей.

Источник: Норвежская ассоциация биатлона
Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Марта Ольсбу Ройселанн
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