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Денис Иродов выиграл спринт на юниорском чемпионате России в Красноярске

Иван Торопцев
Корреспондент
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Денис Иродов выиграл спринтерскую гонку на юниорском чемпионате России по биатлону в Красноярске.

Спортсмен, представляющий Новосибирскую область и Республику Алтай, прошел дистанцию в 10 километров за 24 минуты и 53,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Вторым стал Александр Корнев из Удмуртии (отставание +10,6, 3 промаха), на третьей строчке — Савелий Коновалов из Свердловской области (+33,1, 2).

Гонка преследования состоится в четверг, 16 марта и начнется в 07.00 (мск).

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