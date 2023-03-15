Денис Иродов выиграл спринт на юниорском чемпионате России в Красноярске

Денис Иродов выиграл спринтерскую гонку на юниорском чемпионате России по биатлону в Красноярске.

Спортсмен, представляющий Новосибирскую область и Республику Алтай, прошел дистанцию в 10 километров за 24 минуты и 53,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Вторым стал Александр Корнев из Удмуртии (отставание +10,6, 3 промаха), на третьей строчке — Савелий Коновалов из Свердловской области (+33,1, 2).

Гонка преследования состоится в четверг, 16 марта и начнется в 07.00 (мск).