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Дмитрия Васильев: «Политикам из Швеции придется отвечать за крушение олимпийского движения»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на решение Швеции не допускать российских лыжников и биатлонистов на чемпионат мира среди военных.

«Сейчас в мире спорта происходят безумные вещи. И творят их политики, которые завлекают в политический процесс спортсменов. Это огромная ошибка, потому что через спорт можно было наладить контакты. Но безумные политики из Швеции, хотя она всегда считалась нейтральной страной, решили использовать этот механизм и показать, на чьей они стороне. В данном случае шведы не на стороне спорта, а значит, не на стороне мира. Печально, однако. Этим людям придется отвечать за крушение олимпийского движения», — приводит Sport24 слова Васильева.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди военнослужащих пройдет с 27 по 31 марта в шведском в Бодене.

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2023-03-14-dmitriy-vasilyev-shvetsii-pridetsya-otvechat-za-krusheniye-olimpiyskogo-dvizheniya
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