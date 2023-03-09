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Сегодня, 16:35

Латыпов заявил, что в спринте у него лучше всего получается реализовать свой потенциал

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель спринта в Тюмени на заключительном этапе Кубка Содружества Эдуард Латыпов прокомментировал итоги гонки и рассказал о своих успехах в спринте.

«Спринт — хорошая гонка, динамичная. Именно в этой гонке у меня лучше всего получается реализовать свой функциональный потенциал и качественно стрелять. Тогда все задачи, которые я перед собой ставлю, решены, как сегодня. Даже когда физическое состояние не позволяет, приходится терпеть и бороться за каждый сантиметр дистанции. Такие гонки тоже были, когда приходилось бежать с небольшим запасом. Конечно, я расстроился, что Антон Смольский заболел и не вышел на старт. Я настраивался на яркую борьбу с ним. Кубок Содружества очень красивый. Его авторы молодцы. Конечно, было бы интереснее получить его в борьбе, потому что именно в упорной борьбе мы прогрессируем и становимся сильнее», — приводит слова Латыпова Metaratings.ru.

Следующая гонка на этапе в Тюмени у мужчин состоится 11 марта. В 12.00 по московскому времени спортсмены выйдут на старт гонки преследования.

Шестой этап Кубка Содружества в Тюмени станет заключительным в сезоне-2022/23 и завершится 12 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/latypov-v-sprinte-u-menya-luchshe-vsego-poluchaetsya-realizovat-svoi-potencial-234052/
Биатлон
Эдуард Латыпов
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