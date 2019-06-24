Кугаевский – о смещении с поста главы тренерского совета: "Решение приняли еще в мае"

Бывший председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Максим Кугаевский рассказал "СЭ", что решение о его увольнении с поста было принято заранее. Напомним, 21 июня Правление СБР проголосовало за досрочное прекращение полномочий тюменского специалиста и назначение олимпийского чемпиона, тренера из ХМАО Евгения Редькина.

– Все решения [по смене главы тренерского совета] были приняты еще в мае. Назад не открутишь, а скандалов не хочется. Поэтому комментировать бы это не хотелось бы, – сообщил 53-летний специалист.

Кугаевский был выбран главой тренерского совета в прошлом году. Недавно СБР сделал должность не выборной, а назначаемой.

Кугаевский остается личным тренером Евгения Гараничева, который, как сегодня сообщили СМИ, все же подписал контракт с СБР, несмотря на первоначальные споры. (Дмитрий Кузнецов)