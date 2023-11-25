Дербушева и Бажин выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе КР

Тамара Дербушева и Кирилл Бажин стали победителями одиночной смешанной эстафеты на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Дербушева и Бажин показали результат 40 минут 45,5 секунды с 4 дополнительными патронами. Второе место заняли Анастасия Зырянова и Иван Колотов (+1.12,8, штрафной круг и 7 дополнительных патронов), замкнули тройку Полина Шевнина и Роман Сурнев (+1.26,6; 0+5).

Этап завершится в субботу смешанной эстафетой.