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Сегодня, 11:37

Дербушева и Бажин выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе КР

Сергей Разин
корреспондент
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Тамара Дербушева и Кирилл Бажин стали победителями одиночной смешанной эстафеты на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Дербушева и Бажин показали результат 40 минут 45,5 секунды с 4 дополнительными патронами. Второе место заняли Анастасия Зырянова и Иван Колотов (+1.12,8, штрафной круг и 7 дополнительных патронов), замкнули тройку Полина Шевнина и Роман Сурнев (+1.26,6; 0+5).

Этап завершится в субботу смешанной эстафетой.

Тамара Дербушева
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