Кубок мира по биатлону: расписание первого этапа

В шведском Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира-2019/20 по биатлону. Он пройдет с 30 ноября по 8 декабря.

В Эстерсунде запланированы сингл-микст и смешанная эстафета, спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты у мужчин и женщин.

Состав сборной России на первый этап Кубка мира

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков (личная квота), Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Календарь первого этапа Кубка мира-2019/2020: расписание соревнований в Эстерсунде (Швеция)

30 ноября. 15:10. Сингл-микст

30 ноября. 17:00. Смешанная эстафета

1 декабря. 14:30. Мужчины. Спринт

1 декабря. 17:30. Женщины. Спринт

4 декабря. 18:15. Мужчины. Индивидуальная гонка

5 декабря. 18:20. Женщины. Индивидуальная гонка

7 декабря. 19:30. Мужчины. Эстафета

8 декабря. 17:30. Женщины. Эстафета

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