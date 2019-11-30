Кубок мира по биатлону: расписание первого этапа
В шведском Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира-2019/20 по биатлону. Он пройдет с 30 ноября по 8 декабря.
В Эстерсунде запланированы сингл-микст и смешанная эстафета, спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты у мужчин и женщин.
Состав сборной России на первый этап Кубка мира
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков (личная квота), Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.
Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.
Календарь первого этапа Кубка мира-2019/2020: расписание соревнований в Эстерсунде (Швеция)
30 ноября. 15:10. Сингл-микст
30 ноября. 17:00. Смешанная эстафета
1 декабря. 14:30. Мужчины. Спринт
1 декабря. 17:30. Женщины. Спринт
4 декабря. 18:15. Мужчины. Индивидуальная гонка
5 декабря. 18:20. Женщины. Индивидуальная гонка
7 декабря. 19:30. Мужчины. Эстафета
8 декабря. 17:30. Женщины. Эстафета
Все о биатлоне, Кубок мира-2019/2020: расписание, результаты и зачет