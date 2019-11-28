Кубок мира-2019/2020 по биатлону: расписание всех этапов

Стартует новый сезон Кубка мира по биатлону.

Первый этап примет Эстерсунд (Швеция).

До Нового года соревнования также организуют Хохфильцен (Австрия) и Анси — Ле Гран Борнан (Франция).

В январе 2020 года биатлонистов ждут Оберхоф (Германия), Рупольдинг (Германия) и Поклюка (Словения).

Чемпионат мира по биатлону-2020 доверен Антерсельве (Италия). Главный старт сезона пройдет с 13 по 23 февраля.

В марте 2020 года запланированы еще три этапа Кубка мира, их принимают Нове-Место (Чехия), Контиолахти (Финляндия) и Холменколлен (Норвегия).

Календарь Кубка мира-2019/2020: расписание всех этапов

30 ноября — 8 декабря. Эстерсунд (Швеция)

13 — 16 декабря. Хохфильцен (Австрия)

19 — 22 декабря. Анси — Ле Гран Борнан (Франция)

9 — 12 января. Оберхоф (Германия)

15 — 19 января. Рупольдинг (Германия)

23 — 26 января. Поклюка (Словения)

13 — 23 февраля. Антерсельва (Италия). Чемпионат мира

5 — 8 марта. Нове-Место (Чехия)

12 — 15 марта. Контиолахти (Финляндия)

20 — 22 марта. Холменколлен (Норвегия)

Все о биатлоне, Кубок мира-2019/2020: расписание, результаты и зачет