Круглов - о ситуации Гараничева: "Очень редко, но бывает, что биатлонист теряется в количестве пройденных кругов. Но уж до двух считать-то все умеют"

Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов в интервью "СЭ" высказался по поводу ситуации Евгения Гараничева, который лишил себя шансов на медаль в гонке преследования на чемпионате мира, пробежав лишний штрафной круг. Россиянин не дождался закрытия последней мишени и решил, что совершил два промаха, хотя на самом деле совершил всего один неточный выстрел.

– Объясните, что случилось с Евгением Гараничевым в гонке преследования? Как можно умудриться пробежать лишний штрафной круг? Виновата стрелковая установка, тренеры или все-таки сам биатлонист?

– Установки для всех работают одинаково. Я убежден, что когда спортсмен уходит с рубежа, он просто обязан посмотреть на установку и зафиксировать свой результат. Судя по комментариям Жени, которые я читал, он этого не сделал и ориентировался по ощущениям. И кто тут мог ему помочь?

– Тренер тюменской команды Максим Кугаевский утверждает, что раньше в сборной был отдельный человек, который помогал спортсменам ориентироваться в количестве штрафных кругов.

– За те 12 лет, что я был в команде, такого человека не было. Действительно, очень редко, но бывает, что биатлонист теряется в количестве пройденных кругов. Но это случается, когда промахов три и более. Ты наматываешь эти штрафные метры и уже забываешь, сколько прошел. Но уж до двух считать-то все умеют. При всем уважении к Жене Гараничеву, уж слишком много у него последнее время совпадений. То на старт опоздал, то на установку не посмотрел. Это все-таки профессиональный спорт.

Женя – призер Олимпиады, а не 16-летний юниор с глазами на лбу, который делает первые шаги.

– Что вы посоветуете делать Гараничеву? Может, ему к психологу обратиться?

– Я сейчас не в команде и не знаю точных причин происходящего. Тут надо разбираться, какие отношения в коллективе, что происходит в жизни у Жени. Я думаю, что сам спортсмен должен серьезно задуматься над всем происходящим. Также есть тренерский штаб и федерация. Именно их задача найти причины и разобраться с ними. А мы будем смотреть и комментировать биатлон и искренне болеть за наших спортсменов. (Наталья Марьянчик)

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