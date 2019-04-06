Коукалова спустя год раздумывает над возвращением в биатлон

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова призналась, что у нее возникло желание вернуться в биатлону. В апреле 2018 года спортсменка объявила о завершении карьеры. До этого она полгода безуспешно пыталась залечить травму икроножной мышцы.

В интервью Sport.cz Коукалова заявила, что игры и ахиллы ее больше не беспокоят, боль прошла два месяца назад. По мнению спортсменки, этому способствовала смена вида деятельности.

- Думаю, я устала от многолетнеих выступлений, поэтому мышцы давали мне сигнал через боль. Нужно было остановиться и набраться сил, - заявила Коукалова. - Я сама удивлена, что все хорошо. И теперь я задаюсь вопросом, не стыдно ли зарывать свой талант. Так что сейчас могу сказать: шансы на возвращение - 50 на 50.

Коукалова в последние пять сезонов перед уходом входила в тройку общего зачета Кубка мира, а в 2016 году завоевала Большой хрустальный голбус. Она одержала 17 побед на этапах кубка в личных гонках и 6 в эстафетах.

На чемпионатах мира завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. На Олимпиаде-2014 в Сочи чешка взяла серебро в масс-старте и смешанной эстафете, а также бронзу в эстафетной гонке.