Королькевич заявил, что за рубежом сохраняется недоверие к российскому биатлону

Тренер сборной Болгарии по биатлону Владимир Королькевич заявил, что допинговые истории прошлых лет продолжают формировать недоверие к российскому биатлону в ряде стран.

— Ясно, что больше половины стран смотрит на российский биатлон настороженно и определенное недоверие все же присутствует, — цитирует ТАСС Королькевича. — И самое страшное, что в этих условиях российский биатлон своими же руками только усугубляет ситуацию.

Также, специалист отреагировал на слова президента СБР Владимира Драчева, который выступал против назначения Королькевича на пост старшего тренера женской сборной России. Свое нежелание Драчев объяснял тем, что в группе тренера готовились биатлонистки, которых признали виновными в нарушении антидопинговых правил — Екатерина Юрлова и Ирина Старых.

— Подобные заявления не делают чести руководству федерации, тем более ее президенту, — добавил Королькевич Ведь они не проходят мимо, все это формирует у людей, у руководства международной федерации определенное мнение. Получается, этим они рубят сук, на котором сидят. Надо проводить последовательную политику, направленную на исправление ситуации, а не искать негативные моменты и выносить их на публику.