Йоханнес Бе пропустит первый сбор

В первом сборе национальной команды Норвегии по биатлону не будет участвовать Йоханнес Бе, сообщает 6 мая Abcnyheter. Он решил пропустить сбор, мотивируя это желанием провести больше времени с семьей.

По словам норвежца, он не приедет на высотный сбор, так как уже в августе он проведет много времени, тренируясь на высокогорье. Он планирует много тренироваться в шведском Торсбю, когда будет возможность.

27-летний спортсмен в прошлом сезоне стал победителем Кубка мира. Он завоевал Большой хрустальный глобус в третий раз подряд. Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира.