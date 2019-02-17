Италия выиграла сингл-микст на этапе Кубка мира в США, россияне не попали в десятку

Команда Италии одержала победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Золото завоевали Лукас Хофер и Доротея Вирер. Они показали результат 35 минут 27,9 секунды.

Второе место заняли австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер (отставание 22,9), третье - француз Антонен Гигонна и Жюли Симон (50,2). Россияне Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева стали 11-ми (1.49,9)

Биатлон

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км

1. Италия (Лукас Хофер, Доротея Вирер) - 35.27,9 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) - отставание 22,9 (0 + 2)

3. Франция (Антонен Гигонна, Жюли Симон) - 50,2 (1 + 8)

4. Германия (Роман Рес, Франциска Пройсс) - 1.06,9 (0 + 6)

5. Норвегия (Эрленн Бьентегорд, Ингрид Таннреволь) - 1.07,4 (0 + 6)

6. Украина (Дмитрий Пидручный, Юлия Джима) - 1.17,9 (0 + 6)...

11. Россия (Сергей Корастылев, Ульяна Кайшева) - 1.49,9 (0 + 4)

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