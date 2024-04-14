Казакевич — о победе в Кубке Содружества: «Есть осадок, что Сливко не вышла на заключительную гонку»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в общем зачете Альфа-Банк Кубка Содружества.

— Финал сезона получился эмоциональным, потому что не все у меня складывалось гладко. В любом случае даже с такой удачной концовкой сезона не получилось полной реализации. Тем не менее я рада такому результату.

— Виктория Сливко, с которой вы боролись за общий зачет, не вышла на старт. Это означало, что ты возьмешь трофей еще до старта?

— Нет, у нас была небольшая разница с Тамарой Дербушевой. Перед этим этапом я вообще шла третьей в зачете. Борьба больше разворачивалась между Томой и Викой, но уже после спринта, но потом уже расклады изменились. Если бы Виктория сегодня вышла на старт, то, конечно, борьба была бы ярче. Да, есть осадок, что Виктория не вышла на заключительную гонку. Видимо, длинный сезон сказался.

— Но цель взять Кубок была же?

— Конечно, я понимала, что все возможно.

— Когда поняла, что Кубок твой?

— Когда финишировала. На последнем круге таких мыслей не было. Просто хотелось как можно скорее добраться до финиша, потому что трасса была очень сложной. Я еще упала и вся вымокла на подъеме. Ехала и думала: «Боже, когда же я уже пересеку финишную черту».

— Падение не попало в трансляцию, где это было?

— Я шла на первую стойку. На подъеме я споткнулось и утонула в снегу, присев всем телом. Со стороны это выглядело смешно, будто я просто присела отдохнуть на подъёме.

— Сезон был положительным?

— Для меня он на четыре с минусом. На основным стартах сезона я смогла реализоваться. Если смотреть критерии, то на чемпионате России и Спартакиаде я выступила так, как хотела. Но до начала февраля у меня ничего не получилась, что сильно меня угнетало. Я пыталась найти выход из этой ситуации. Хорошо, что мой личный тренер Михаил Викторович Шашилов прислушался, и мы смогли исправить ситуацию, — сказала Казакевич.

В общем зачете у Казакевич 1140 очков. Вторую строчку заняла Тамара Дербушева (1119). Наталия Шевченко расположилась на третьем месте (1111).