Ильдар Нугманов: «Режим тишины от Минспорта не прекращался. Все резче и резче, все наглее и наглее»
Глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресс» сообщил, что не думает, что него возникнут неприятности в случае переизбрания на пост президента СБР Виктора Майгурова.
- Я уже не раз говорил, что «режим тишины» со стороны Минспорта никак не прекращался. Он продолжался. Все резче и резче, все наглее и наглее. Угрозы, наставления. Поэтому я не знаю, кто и что нарушил и какие были договорённости по режиму тишины. Я считаю своим долгом ту информацию, которую получил, донести до всех делегатов.
— Не опасаетесь, что в случае победы Майгурова на выборах у вас и вашей федерации могут возникнуть проблемы?
— Я так не думаю. При любом исходе каждая федерация работает и взаимодействует с СБР. Дальше так и будет.
Ранее на сайте федерации биатлона Татарстана появилось видео, в котором Нугманов рассказал о двух финансовых операциях с бюджетными деньгами и фиктивными документами.