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Хованцев рассказал о ситуации с Глызыриной

08:43
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Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о непопадании Екатерины Глазыриной в состав команды на стартовые этапы Кубка IBU, несмотря на результаты отборочных стартов. Ранее сообщалось, что спортсменка не была включена в состав, так как имеет два предупреждения в системе ADAMS за пропуски допинг-тестов.

— Что касается Екатерины Глазыриной, то мы приняли решение, что на Кубок IBU поедут молодые спортсмены, на перспективу, — приводят слова Хованцева «Известия». - Глазырина будет участвовать на внутренних соревнованиях, и если продолжит проявлять себя так же здорово, как в Тюмени, то после третьего этапа Кубка мира у нее появится шанс вернуться в основу.

Дополнительная информация

https://iz.ru/

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