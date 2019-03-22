"Гонка стала лотереей". Поварницын - о спринте на этапе КМ в Норвегии

Российский биатлонист Александр Поварницын заявил, что сегодняшняя спринтерская гонка на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене стала лотереей. Она проходила в условиях сильного тумана.

- Перед гонкой было возвышенное настроение, - сказал Поварницын в эфире канала "Матч ТВ". - Интересно было в такую погоду бежать. Но гонка стала лотереей. Кому-то повезло, кому-то - нет. Я бился до конца.

Пристрелка? Я сделал всего два подхода. Туман сгустился, и не было видно мишени. Во время гонки ничего не было видно. Когда стрелял, по звуку чувствовал, что закрывались мишени.

Поварницын занял 70-е место в спринтерской гонке и не попал в пасьют.

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