Фуркад удивлен победе в спринте в Рупольдинге

Французский биатлонист Мартен Фуркад сказал, что его удивила победа в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Он превзошел соотечественника Кантена Фийона Майе на 3,1 секунды.

— Это невероятно, — цитирует Inside the Games Фуркада. — У меня был не такой хороший ход, как я ожидал, но было важно не только быстро пробежать, но и точно и быстро стрелять, я доволен победой. Вы знаете, что Кантен никогда не перестает давить.

Он никогда не перестает давить, в конце концов, мне было действительно трудно, потому что я знал, что должен был дать больше, чем мог, чтобы обойти его.