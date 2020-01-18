Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Второе место заняла Норвегия. Третьей стала Австрия.

Сборная России в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова стала четвертой.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета

4 х 7,5 км

1. Франция (Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе) — 1:18.11,2 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Норвегия (Йоханнес Дале, Эрленн Бьентегорд, Тарьей Бе, Ветле Кристиансен) — 1.12,2 (0 + 10)

3. Австрия (Доминик Ландертингер, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард) — 1.24,3 (0 + 4)

4. Россия (Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) — 1.32,3 (0 + 5)

5. Германия (Роман Рес, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 2.13,1 (0 + 12)

6. Белоруссия (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобостов, Роман Елетнов) — 2.39,0 (1 + 9)