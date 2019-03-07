Евгения Павлова: "Могу только извиниться перед командой"

Российская биатлонистка Евгения Павлова после своего этапа в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде извинилась перед командой. Она передала эстафету Екатерине Юрловой-Перхт восьмой с отставанием более минуты.

- Эмоции? Пока не особо. Могу только извиниться перед командой, - заявила Павлова. - Не знаю, что произошло - первый круг был хорошим. Потом мне было сильно тяжело. Я не могу сказать, что чем-то сложнее на чемпионате мира, чем на Кубке мира. Только трасса мягкая была.