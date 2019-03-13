"Это моя лучшая стрельба в индивидуальной гонке". Пайффер - о золоте ЧМ

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер заявил, что очень доволен своей стрельбой в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 31-летний спортсмен завоевал золото в этой дисциплине.

- Для меня было очень важно победить, потому что я никогда не поднимался на подиум в индивидуальной гонке, - приводит слова Пайффера официальный сайт IBU. - Я впервые показал такую хорошую стрельбу в этой дисциплине, поэтому очень счастлив.

Мне 31 год, я принимал участие во многих индивидуальных гонках, но часто промахивался именно на последней стрельбе. Я полностью удовлетворен. Я сделал все возможное, поэтому очень доволен.

Напомним, Пайффер является олимпийским чемпионом-2018 в спринте.

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