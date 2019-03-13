"Эта бронза для меня как золото". Тарьей Бе - о третьем месте в индивидуальной гонке на ЧМ

Норвежский биатлонист Тарьей Бе заявил, что бронзовая медаль, завоеванная им в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, для него эквивалентна золотой.

- Я знал, что у меня нет шансов догнать Пайффера, а вот Илиев был передо мной, - приводит слова Бе официальный сайт IBU. - Я стал четвертым в преследовании. Если бы я вновь занял четвертое место, то не был бы счастлив. Если говорить честно, то бронзовая медаль стала для меня сегодня золотом.

Тарьей Бе занимает 9-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 567 очков.

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