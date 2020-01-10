Эстонский биатлонист вылетел с трассы и чуть не разбился об асфальт в Оберхофе
18:01
Эстонский биатлонист Калев Эрмитс не вписался в один из поворотов в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Эрмитс вылетел с трассы и упал на асфальт. Несмотря на инцидент, он смог продолжить гонку.
Ранее на этом же повороте упал словак Симон Бартко.
Спринт проходил при сильном дожде. Организаторы вынуждены были изменить дистанцию из-за погодных условий.
A horrible fall for Kalev Ermits here in #OBE20 but thankfully he was able to get up and continue. Watch the sprint on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/dzrwiuky1J— IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2020
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