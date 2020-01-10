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Эстонский биатлонист вылетел с трассы и чуть не разбился об асфальт в Оберхофе

18:01
Калев Эрмитс. Фото AFP
Калев Эрмитс. Фото AFP

Эстонский биатлонист Калев Эрмитс не вписался в один из поворотов в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Эрмитс вылетел с трассы и упал на асфальт. Несмотря на инцидент, он смог продолжить гонку.

Ранее на этом же повороте упал словак Симон Бартко.

Спринт проходил при сильном дожде. Организаторы вынуждены были изменить дистанцию из-за погодных условий.

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