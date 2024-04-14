Юрлова-Перхт: «Перед последним рубежом сказала себе: «Буду стоять, пока не попаду»

— Какие чувства были от последнего «нуля» в карьере?

— Я сама себя подвела, потому что всю гонку хотела пройти на «ноль», но после первого рубежа поняла, что этого уже не будет. Перед последним рубежом сказала себе: «Буду стоять, пока не попаду». Но получилось все довольно быстро и четко.

— Какие мысли были на последнем круге?

Я уже ни о чем не думала. Понимала, что я доеду и меня не «замкнут», поэтому получала большой удовольствие. Раздавала всем пятюни и была счастлива, — сказала Юрлова-Перхт.

Победительницей гонки стала Наталия Шевченко, второй финишировала Анастасия Гореева, третьей стала Ирина Казакевич.