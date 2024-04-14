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Сегодня, 13:07

Юрлова-Перхт: «Перед последним рубежом сказала себе: «Буду стоять, пока не попаду»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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— Какие чувства были от последнего «нуля» в карьере?

— Я сама себя подвела, потому что всю гонку хотела пройти на «ноль», но после первого рубежа поняла, что этого уже не будет. Перед последним рубежом сказала себе: «Буду стоять, пока не попаду». Но получилось все довольно быстро и четко.

— Какие мысли были на последнем круге?

Я уже ни о чем не думала. Понимала, что я доеду и меня не «замкнут», поэтому получала большой удовольствие. Раздавала всем пятюни и была счастлива, — сказала Юрлова-Перхт.

Победительницей гонки стала Наталия Шевченко, второй финишировала Анастасия Гореева, третьей стала Ирина Казакевич.

Биатлон
Екатерина Юрлова-Перхт
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