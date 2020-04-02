Драчев призвал воздержаться от критики и обвинений в адрес СБР

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев обратился к биатлонным болельщикам и специалистам.

Ранее группа специалистов биатлона в открытом письме призвала Драчева к досрочной отставке. Впоследствии выяснилось, что часть подписей под открытым письмом фальсифицирована.

— В сложный период, переживаемый сейчас страной и всем миром, хочу обратиться к вам всем с просьбой воздержаться от оголтелой критики и беспочвенных обвинений в адрес Союза биатлонистов, а также персонально к руководству СБР и тренерскому штабы сборных команд, — говорится в сообщении Драчева на официальном сайте СБР. - Наша главная задача на текущий момент — без потерь пережить этот непростой период и сохранить здоровье и способность к конструктивному диалогу. Я призываю всех отвлечься от оскорбительных комментариев в чей-либо адрес сосредоточиться на внутренней работе — каждый на своем участке.

Очень важно в данный момент выполнять все рекомендации врачей, связанные с пандемией коронавируса, сохранить здоровье спортсменов, тренеров и специалистов, а также качественную и рабочую материально-техническую базу. Обстановка требует от нас серьезного подхода и мобилизации сил, а обсуждение вопросов, касающихся нашего

внутреннего хозяйства давайте отложим до лета — до полного окончания пандемии. Там, на совместном совещании, мы сможем обсудить все вопросы, касающиеся развития биатлона в России вплоть до 2022 года.