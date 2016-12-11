15:41 11 декабря | БИАТЛОН

Дмитрий Ярошенко: "Второе место сборной России в эстафете в Поклюке закономерно"

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Бывший биатлонист, чемпион мира 2007 и 2008 годов Дмитрий Ярошенко остался доволен вторым местом мужской сборной России в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира в Поклюке. Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Антон Шипулин уступили 15,7 секунды сборной Франции, финишировавшей первой с результатом 1 час 11 минут 56,51 секунды.

- Гонка сегодня была интересной и зрелищной, - цитирует "Р-Спорт" Ярошенко. - Норвежцы, конечно, были не в оптимальном варианте, а что касается нашей борьбы с французами, то второе место сборной России закономерно. Конечно, оно могло даться полегче, чем получилось, со штрафным кругом. Но я считаю, что это нормально для того же Матвея: чтобы он выплеснул эмоции и понял, каково в эстафете на этапе Кубка мира заходить на штрафные круги. Но это тоже дополнительный опыт.

Мы могли бороться за первое место, и непонятно, как бы повел себя Фуркад в тесном контакте с Шипулиным. Конечно, сегодня у него был запас и он себя чувствовал гораздо комфортнее. А то, что наши ребята - одна из сильнейших сборных мира, думаю, ни у кого не возникает сомнений. Я считаю, что по ходу сезона мы в эстафете будем или побеждать, или в призах. Надеюсь на это, по крайней мере.

Какая разница - молодой спортсмен или опытный? Бабиков и Цветков уже победитель и призер этапа Кубка мира. А это уже дает и заматерелость, и опыт, и спокойствие, и уверенность. Как и Елисеев, попадающий в десятку на этапе Кубке мира. Да, они молодые по возрасту, но не по опыту. И тренерский штаб поставил всех в команду по спортивному принципу. Не давая никому авансов и не расставляя приоритетов. Я считаю, что это был один из сильнейших наших эстафетных составов, отлично выступивший на этапе Кубка мира. Поэтому все закономерно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/biathlon/20161211/1113585178.html

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Leo Hawk

СЭ, может честнее будет в заголовке написать - "Наш постоянный эксперт, допингёр Ярошенко ..."?

16:15 11 декабря

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