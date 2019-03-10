Дмитрий Свищев: "Называть Логинова мошенником непозволительно"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал публикацию украинского интернет-издания, в которой призвали проверить на допинг Александра Логинова. Ранее на украинском сайте Sport.ua была опубликована статья с заголовком "Логинов украл у Пидручного медаль чемпионата мира. Ждем допинг-тест", в которой автор напоминает о допинговом прошлом российского спортсмена и называет его мошенником.

В субботу Александр Логинов завоевал серебряную медаль в спринте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в шведском Эстерсунде. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный занял четвертое место.

– Авторы данной статьи украинского издания не понимают очевидного: история с допингом Александра Логинова уже давно закончена, он отбыл дисквалификацию несколько лет назад, и сегодня он приверженец чистого спорта, – сказал Свищев. – Сам факт допуска к международным соревнованиям говорит о том, что он чистый спортсмен.

Украинские журналисты лучше бы подробнее осветили успех своего соотечественника, который показал хороший результат на соревнованиях. Дмитрий Пидручный занял четвертое место – хотелось бы поздравить его с этим итогом на ЧМ, и нам не жалко пожелать ему дальнейших побед.

К сожалению, публикации определенных спортивных украинских СМИ не имеют никакого отношения к спорту, а носят исключительно политический характер.

Что мы видим: мало востребованный журналист украинского интернет-портала просто попался на удочку и решил заработать себе очков, решив поиграть в политические игры. Видимо, пытается пойти на поводу у некоторых западных спортсменов недовольных тем, что в элиту биатлона вернулся Александр Логинов. Но называть мошенником российского спортсмена непозволительно, раз он так делает, пусть отвечает за свои слова. Так открыто оскорблять спортсмена, серебряного призера чемпионата мира, недопустимо.

На мой взгляд, Международному союзу биатлонистов следует обратить внимание на подобные спекуляции, цель которых – увести такое крупное событие как чемпионат мира из спортивной плоскости в политическую.