Дмитрий Малышко: "В следующем году в подготовке сборной будут большие изменения"

Российский биатлонист Дмитрий Малышко заявил, что в подготовке сборной произойдут большие изменения в следующем сезоне.

- У нас в прошлом году сформировалась новая команда и все это прекрасно понимают, - приводит слова Малышко Калашников Media. - Наверное, тренерский штаб просто не знал команду, потому что многих ребят впервые начали тренировать, готовить. Никто не знал, как отреагируют спортсмены, какой будет результат.

Сейчас уже, конечно, с тренерами общаемся на собрании. Есть наработки, есть ясность на следующий сезон, где были упущения, над чем работать с тем или иным спортсменом, потому что невозможно один план под всех подогнать. Думаю, что с мая у нас будут большие изменения в подготовке по сравнению с прошлым годом.

32-летний Малышко занимает 37-е место в зачете Кубка мира, имея в активе 166 очков.

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