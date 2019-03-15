Дмитрий Губерниев: "Знаю, почему Гараничев не бежит эстафету"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что знает причину, по которой российский биатлонист Евгений Гараничев пропустит мужскую эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 31-летнего спортсмена в этой гонке заменит Никита Поршнев.

- Ух, какой любопытный состав мужской эстафеты на ЧМ по биатлону!!!! Без Гараничева, но с Поршневым!!!! Елисеев, Поршнев, Малышко, Логинов!!!! Будем болеть. Я, кстати, знаю, почему Гараничев не бежит!!! Но пока никому не скажу!!!! Вперед, Никита Поршнев! Ты заслужил эту гонку!!!! Пы Сы - женский квартет - Павлова, Миронова, Кайшева, Юрлова!! - написал Губерниев в своем Инстаграме.



Эстафетные гонки в Эстерсунде пройдут 16 марта.

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