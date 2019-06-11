Дмитрий Губерниев: "Почему многие наши биатлонисты такие нежные и хрупкие?"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме порассуждал о российских биатлонистах.

- Друзья, в разгар лета пришла мысль!!!! В виде вопроса ! Почему многие наши биатлонисты такие нежные и хрупкие???? Прямо девицы красные!!!!! Почему????? - написал Губерниев.

Напомним, в минувшем сезоне лучшим результатом среди мужчин стало второе место Александра Логинова в общем зачете Кубка мира. Он же занял второе место в спринте на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде. Мужская команда завоевала бронзу мирового первенства в эстафете.

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