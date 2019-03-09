Цветков может принять участие в индивидуальной гонке на ЧМ в Эстерсунде

Чемпион мира-2017 Максим Цветков может принять участие в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде. 27-летний спортсмен был заявлен в качестве запасного на этот турнир.

- Состав на индивидуальную гонку до окончания пасьюта я пока говорить не буду, - приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Анатолия Хованцева. - Но Александра Поварницына и Цветкова мы рассматриваем в качестве участников гонки.

Напомним, в субботу Александр Логинов занял 2-е место в спринтерской гонке и принес России первую медаль на чемпионате мира в Эстерсунде.

Все о биатлоне - здесь