Чемпионат мира: видеотрансляция мужской индивидуальной гонки

В среду, 13 марта, в шведском Эстерсунде на чемпионате мира-2019 по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка.

За сборную России выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Александр Поварницын и Никита Поршнев.

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования главного турнира сезона. Один из комментаторов – олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете Антон Шипулин. Видеотрансляция мужской индивидуальной гонки будет доступна на этой странице. Начало – 18.05 (время московское).

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