Чемпион мира биатлонист Волков завершил спортивную карьеру

Чемпион мира Алексей Волков завершил спортивную карьеру.

— На самом деле да, он заканчивает карьеру, — цитирует ТАСС председателя тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгения Редькина.

Волков вошел в состав тренеров резервной мужской команды на сезон-2020/21. 32-летний биатлонист — победитель чемпионата мира 2017 года в эстафете, семикратный чемпион Европы. Волков также стал олимпийским чемпионом в эстафете на Олимпийских играх в Сочи-2014. В той команде выступали Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Однако Устюгов решением IBU от 13 февраля был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона, результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.

Устюгов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение, однако если CAS не встанет на его сторону, то Волков в числе прочих лишится золотой олимпийской медали.