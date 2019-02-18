Богалий - вторая в "Гонке легенд", Драчев - седьмой

Россиянка Анна Богалий заняла второе место в женском масс-старте в "Гонке легенд". Состязания для завершивших карьеру спортсменов проходят в белорусских Раубичах, где стартует чемпионат Европы. Победу в гонке одержала белоруска Надежда Скардино, тройку замкнула Симона Хаусвальд из Германии, а в шаге от пьедестала остановилась бывшая биатлонистка сборных Украины и Белоруссии Алена Зубрилова.

У мужчин победу одержал украинец Андрей Дериземля, также в тройку вошли восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле Эйнар Бьорндален и белорус Сергей Новиков. В соревнованиях приняли участие и два россиянина - Сергей Чепиков (десятое место) и президент СБР Владимир Драчев (седьмое место).

В смешанной эстафете победу одержал белорусский дуэт Надежда Скардино и Сергей Новиков. Вторыми стали супруги Дарья Домрачева и Оле Эйнар Бьорндален, а третьими - Анна Богалий и норвежец Фруде Андерсен.

Владимир Драчев выступал в паре с Екатериной Дафовской из Болгарии и занял седьмое место, а Сергей Чепиков с Симоной Хаусвальд стали девятыми.