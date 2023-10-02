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Биатлонистка из России Виролайнен рассказала, почему решила сменить гражданство

Виктория Кравченко
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Биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала, что переехала из России и сменила гражданство, так как ее семье было удобнее воспитывать ребенка в Финляндии. Он сообщила, что ее маме Анфисе Резцовой было сложно принять факт их переезда из России.

«Мы решили переехать в Финляндию, чтобы бабушка и дедушка могли помочь нам присматривать за ребенком.

Мы очень близки, поэтому моей маме было сложно понять, почему мы хотим переехать в другую страну. Мы даже спорили по этому поводу, но быстро пришли к соглашению. Когда я вернулась со сборов, я не могла расслабиться: в Москве всегда суета и везде пробки. Мне нравится жизнь в Финляндии, отсутствие срочности и тот факт, что люди не опаздывают», — цитирует Виролайнен РИА "Новости» со ссылкой на Yle.

В марте прошлого года IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. В сентябре 2022-го организация продлила отстранение россиян до дальнейшего уведомления.

В августе стало известно, что сестра Кристины Резцовой российская биатлонистка Дарья Виролайнен получила право выступать за Финляндию со следующего сезона.

 
Источник: https://rsport.ria.ru/20231002/biatlon-1899922798.html?in=l
Дарья Виролайнен
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