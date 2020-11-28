Александр Тихонов прокомментировал выступление Логинова в индивидуальной гонке

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал результаты сборной России в индивидуальной гонке на Кубке мира.

— Результат Логинова в первой гонке сезона — это провал?

— Это начало сезона, здесь все еще поменяется, — сказал Тихонов в интервью «СЭ». — Норвежцы показали, как и всегда, себя лидерами. Как были, так и остаются ими. У Саши на один промах меньше — уже легче. Остальные, как у нас раньше шутили: «Какое место ты занял? — на колени встал, кое-как нашел». Я бы не сказал, что меня что-то порадовало. Саша был и остается лидером. Думаю, что по ходу он еще прибавит. Расцвел Бабиков. Гараничев сделал огромнейшую работу, но который сезон мы ждем, ничего не дождались.

— Победа ранее неизвестного Стурлы Легрея — это результат ковидной подготовки к сезону, или новая звезда взошла?

— Вы знаете, талантами не становятся, ими рождаются. Я всегда привожу один простой пример. Если взять все мое детство и все прочее, оно никак не соответствовало тому, что я стану чемпионом мира, Олимпийских игр. Но судьба так сложилась, что я все равно им стал. Я всегда говорю: «Как бы мы ни учились всем земным шаром писать стихи, как Пушкин, ни у кого не получится. Он рожден Пушкиным». И здесь тоже появится. Это же все волнообразно.

В лыжных гонках, сколько у нас до Большунова было? Никого, правильно? Проигрывали все. Безусловно, от тренера зависит многое. Талант тренера — не испортить, а дать спортсмену раскрыться — это большое искусство, чего у нас уже нет 14 лет в биатлоне. Смотрите, кто сейчас? Польховский, Майгуров — вся эта бригада, которая была с допингом, мошенники. И мы ждем результата, а его не будет. А Логинов — это отдельная песня, он совсем к ним никакого отношения не имеет. Он и готовится отдельно, и вообще не подходит к ним, и правильно делает. Надеемся уже 14 лет, но за это время, по-моему, одна или две медали. (Екатерина Звенигородская)