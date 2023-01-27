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27 января, 18:15

Белорусская биатлонистка Сола объяснила, почему не хотела ехать на российские соревнования

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Анна Сола.
Фото Global Look Press

Белорусская биатлонистка, победительница этапов Кубка мира, призер чемпионата мира Анна Сола рассказала «СЭ», почему весной прошлого года не хотела выступать на российских соревнованиях. Нынешний сезон Сола пропускает, потому что находится в декретном отпуске.

— Когда стало понятно, что международный сезон для белорусской команды закончен досрочно, вы же хотели уйти в отпуск, а не выступать на весеннем чемпионате России. Верно?

— Я очень серьезно заболела в тот период. На неделе вообще не выходила на улицу. Был очень сильный кашель. Как минимум из-за этого не могла физически выступать, что потом и показали результаты. Приехала и была в не очень хорошем состоянии. Как позже оказалось, уже была беременна тогда. А если говорить в общем, то, конечно, был тяжелый олимпийский сезон. Не получилось реализовать то, что хотелось. Плюс все эти новости... Хотелось закрыться и побыть с семьей, которую давно не видела. Вообще отдохнуть — как физически, так и эмоционально. Тем более нам изначально сказали: «Кто хочет, тот едет. Кто не хочет — не едет». Поэтому многие приняли решение, чтобы пропустить. Мы об этом и стали говорить открыто. Потом нам сказали, что у всех контракты, поэтому нужно ехать.

— Но можно было выбрать куда: на Кубок России в Уфу или на чемпионат России в Тюмень?

— Нет, нельзя было выбрать. Просто во время этапа в Уфе я вообще была не в состоянии выступать. Лежала с температурой и кашлем. Я бы заразила там всех, если бы доехала туда. К Тюмени выздоровела, но это все равно было после болезни, — сказала Сола «СЭ».

Анна Сола. «Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона

Сборная Белоруссии по биатлону
Анна Сола
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