Сола победила в спринте на этапе Кубка Содружества в Мурманске
Белорусская биатлонистка Анна Сола победила в спринте на четвертом этапе Кубка Содружества. Турнир проходит в Мурманске.
Спортсменка преодолела дистанцию за 21 минуту 42,7 секунды, допустив 1 промах.
Второе место заняла Ирина Казакевич, отстав от чемпионки на 6,9 секунды при 1 промахе. Третьей финишировала Наталья Гербулова +13,2 (0 промахов).
Кубок Содружества. 4-й этап (финал). Мурманск
Женщины
Спринт
Топ-5
1. Анна Сола (Белоруссия) — 21:42,7 секунды (1 промах)
2. Ирина Казакевич (Россия) +6,9 (1)
3. Наталья Гербулова (Россия) +13,2 (0)
4. Светлана Миронова (Россия) +22,3 (0)
5. Наталия Шевченко (Россия) +30,3 (1)
Новости