Арнд Пайффер: "Полностью удовлетворен сезоном"

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер заявил, что полностью удовлетворен сезоном. 32-летний спортсмен добавил, что ощущает усталость перед масс-стартом на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

- Я думаю, это был довольно успешный сезон, - приводит слова Пайффера Калашников Media. - Сначала я дважды поднялся на подиум в Хохфильцене и Оберхофе, потом и в Антхольце. Затем на чемпионате мира я выиграл индивидуальную гонку, а это ведь был вообще мой первый подиум в индивидуальных гонках!

Это был особый момент: золотая медаль - это всегда круто, но в этой дисциплине - вау! Это новое для меня! Да и сейчас я по-прежнему в хорошей форме, отличное место в общем зачете. Я полностью удовлетворен сезоном.

Сейчас я чувствую свои ноги, немного устал. Становится все сложнее с каждым днем, ведь мы выступаем здесь три дня подряд. Очень жду каникул, постараюсь просто быть дома вместе с семьей. Это был очень длинный сезон, и слишком много времени я провел вдали от дома.

Пайффер занимает 5-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 748 очков.

Все о биатлоне - здесь