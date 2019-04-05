Анфиса Резцова готова возглавить сборную России

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью СЭ" призналась, что готова возглавить сборную России по биатлону. Она также добавила, что Анатолий Хованцев, в настоящее время являющийся главным тренером национальной команды, не обладает необходимыми качествами для этой должности.

- Хованцев занимает не свое место. Умел когда-то готовить пацанов – вот и занимался бы. И только с ними. А главный тренер точно не про него. У него нет для этого необходимых качеств. Он просто никаким стал. Это мое личное мнение. Есть другие люди, помоложе, которые могут взять на себя такую ответственность.

– Назовите их.

– Перед вами сидит и на вопросы отвечает.

– Вы себя предлагаете?

– А что, вы считаете, что я не потяну? Уже разобраться со всеми проблемами в плане отношений со спортсменами и их личными тренерами точно смогу. Непосредственную работу пусть ведут старшие тренеры мужской и женской сборной. А я буду отвечать за результат. Сама уйду, если не получится. При мне никогда бы не было обвинений в адрес спортсменов, если даже претензии и есть. (Андрей Шитихин)

Полная версия скандального интервью Резцовой - скоро в "СЭ"