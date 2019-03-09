Анатолий Хованцев: "У Логинова была небольшая проблема с лыжами, но удалось отстоять второе место"

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что у Александра Логинова возникли небольшие проблемы с лыжами во время спринта на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 27-летний спортсмен завоевал серебряную медаль.

- Мы рассчитывали, что Логинов должен выиграть медаль при хорошей стрельбе, - сказал Хованцев в эфире канала "Матч ТВ". - Была небольшая проблема с лыжами, но удалось отстоять второе место. Очень рад за Сашу – это его первая личная медаль на чемпионате мира. Рад за всю команду. Достойно сражались сегодня. Хотя есть разброс в результатах.

Скандалы в начале сезона негативно сказывались на подготовке. Эта медаль поможет Саше, придаст ему психологическую уверенность. Золото? Все возможно. Стрельба - один из основных компонентов, как и ход. Саша поверит в себя после победы на таком уровне.

Елисеев? Ничего не могу сказать. Что-то случилось с состоянием. Может быть, быстро начал. Малышко начал неплохо, но зашел на два штрафных круга. С этим сложно показать хороший результат.

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